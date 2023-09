Inflação dos EUA corrói renda em 2022 e pobreza aumenta com fim de auxílio na pandemia, diz Censo

A taxa de pobreza infantil, com base em uma medida suplementar que ajusta os benefícios do governo e as despesas domésticas, saltou para 12,4% em 2022, contra 5,2% em 2021.

No geral, a taxa suplementar de pobreza aumentou para 12,4% em 2022, de 7,8% em 2021, uma mudança que os funcionários do censo disseram também ter sido impulsionada em grande parte pelo fim dos programas do período da pandemia.

Em comparação, a taxa suplementar global era ligeiramente superior aos 11,8% observados em 2019, último ano antes da pandemia. A chamada taxa oficial de pobreza manteve-se praticamente inalterada em relação a 2021, em 11,5%.

Entretanto, a renda familiar não conseguiu acompanhar o aumento de 7,8% nos preços ao consumidor, a maior alta desde 1981.

A renda familiar média real caiu 2,3%, para 76.330 dólares, o que as autoridades do censo disseram ser cerca de 4,7% abaixo de 2019.

O relatório oferece um dos primeiros vislumbres claros de como a economia se saiu após um choque que fechou lojas e fábricas em 2020 e continuou a sufocar a atividade durante grande parte de 2021. O desempenho da economia dos EUA continua a confundir, com um crescimento mais forte do que o esperado apesar do aumento das taxas de juro do Federal Reserve, mas com a inflação também ainda em alta.