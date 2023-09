Japão fortalece laços de segurança com Taiwan em ação que deverá irritar China

Por Kaori Kaneko e Yukiko Toyoda e Tim Kelly e Sakura Murakami

TÓQUIO (Reuters) - O Japão nomeou uma autoridade do governo para atuar como seu adido de defesa de fato em Taiwan, segundo quatro fontes, elevando os laços de segurança em uma ação que provavelmente irritará a China, que reivindica a ilha estratégica e democrática como sua.

O Japão não tem nenhuma representação diplomática formal em Taiwan e, em vez disso, lida com as relações bilaterais por meio da Associação de Intercâmbio Japão-Taiwan em Taipé, que é composta principalmente por funcionários remanejados do Ministério das Relações Exteriores e do Comércio. A função de adido de defesa, no entanto, tem sido ocupada por um oficial reformado da Força de Autodefesa do Japão para evitar antagonizar a China.