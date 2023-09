Kim, da Coreia do Norte, diz que sua visita mostra "importância estratégica" das relações com a Rússia

"Kim Jong Un disse que a sua visita à Federação Russa... é uma manifestação clara da posição do PTC e do governo da RPDC que prioriza a importância estratégica das relações RPDC-Rússia", reportou a KCNA.

RPDC é a sigla do nome oficial da Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia, enquanto o PTC é o Partido dos Trabalhadores da Coreia, o único partido no poder no país.

Imagens divulgadas pela KCNA mostraram Kim chegando à estação ferroviária na cidade fronteiriça de Khasan na manhã de terça-feira e sendo recebido por altos funcionários de Moscou e de outros lugares.

Kim também apareceu em reunião com o Ministro de Recursos Naturais da Rússia, Alexander Kozlov.

Seus movimentos desde então não são claros, mas a agência de notícias japonesa Kyodo e a imprensa sul-coreana informaram que ele poderia se encontrar com Putin no cosmódromo de Vostochny, no leste da Rússia.

A viagem marca a primeira visita de Kim à Rússia em quase quatro anos e a sua primeira visita internacional após a crise mundial de saúde pública, segundo a KCNA, em referência à pandemia de Covid-19.