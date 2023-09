Líder norte-coreano chega à Rússia em meio a avisos dos EUA para não vender armas

Uma fonte russa com conhecimento da viagem disse à Reuters que Kim chegou na manhã de terça-feira, deixando o trem para se encontrar com autoridades locais em Khasan, a principal porta de entrada ferroviária para o Extremo Oriente da Rússia, antes de seguir viagem.

A chegada de Kim também foi noticiada na terça-feira pela televisão estatal russa, que mostrou um trem supostamente transportando o líder norte-coreano - com sua pintura verde-oliva característica - cruzando uma ponte.

Kim não viaja para o exterior com frequência, fazendo apenas sete viagens para fora de seu país e atravessando duas vezes a fronteira intercoreana em seus 12 anos no poder. Quatro dessas viagens foram para o principal aliado político da Coreia do Norte, a China.

"Será uma visita completa", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. "Haverá negociações entre duas delegações e, depois disso, se necessário, os líderes continuarão sua comunicação em um formato individual."

As discussões também poderão incluir ajuda humanitária à Coreia do Norte e as resoluções do Conselho de Segurança da ONU impostas contra Pyongyang, disseram autoridades russas.

Autoridades dos EUA, que falaram primeiro que a visita era iminente, disseram que as negociações sobre armas entre a Rússia e a Coreia do Norte estavam avançando ativamente e que Kim e Putin provavelmente discutiriam o fornecimento de armas à Rússia para a guerra na Ucrânia.