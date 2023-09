Marina defende decisões "técnicas" do Ibama e diz que licenciamento tem caráter benéfico

"O processo de licenciamento eu considero que seja igualmente benéfico, tanto quando ele protege o meio ambiente como quando propicia aos empreendimentos uma série de benefícios para que possa ser feito com mais economicidade", acrescentou.

A ministra enfatizou, no entanto, que não cabe ao Ibama ou a seu ministério determinar se o Brasil deve continuar explorando petróleo em território nacional, mas sim ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), e que como membro votante do órgão, sua pasta se posicionará sobre a questão.

Ela afirmou que o Brasil tem vantagens comparativas em relação a outros países para realizar a transição energética e tornar a matriz do país 100% limpa, uma ambição que o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva já manifestou.

"Não é o Ibama ou o ministério que decide qual é a matriz energética brasileira, mas o próprio presidente Lula disse que ele quer que a nossa matriz energética seja 100% limpa para que sejamos grande exportadores de sustentabilidade", disse.

A discussão sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas, em uma área localizada no Estado do Amapá, tem gerado discordâncias internas no governo nos últimos meses.

Enquanto a Petrobras e o Ministério de Minas e Energia têm se posicionado de forma favorável a pesquisas e a possibilidade de exploração sustentável na região, a ação encontra resistência no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.