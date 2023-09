Ministério da Saúde de Israel recomenda uso de máscaras em ambientes fechados em meio a aumento de casos de Covid-19

JERUSALÉM (Reuters) - O Ministério da Saúde de Israel aconselhou nesta terça-feira as pessoas com sistema imunológico comprometido a usarem máscaras em espaços fechados lotados, já que foi registrado um aumento nas hospitalizações por Covid-19 no período que antecede os feriados judaicos.

Em um comunicado, o ministério disse que houve um “aumento moderado” nas hospitalizações devido a uma série de variantes da Covid-19 encontradas tanto em Israel como no resto do mundo.

“Antes dos feriados e como resultado do aumento da morbidade, o Ministério da Saúde recomenda que as pessoas em grupos de risco ou que desejam limitar o risco de infecção usem máscaras em espaços fechados lotados”.