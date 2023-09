Número de mortos em terremoto no Marrocos deve subir, resgate ainda não chegou a alguns locais remotos

Por Alexander Cornwell e Jihed Abidellaoui e Ahmed Eljechtimi

YAAQOUB, Marrocos (Reuters) - Muitos sobreviventes do terremoto mais forte do Marrocos em mais de um século estavam sofrendo em locais improvisados na terça-feira, depois de uma quarta noite ao ar livre, com as equipes de resgate ainda sem chegar a vilarejos remotos nas montanhas que sofreram algumas das piores devastações.

O número de mortos do terremoto de magnitude 6,8 que atingiu as montanhas do Alto Atlas na noite de sexta-feira era de 2.862, com 2.562 pessoas feridas, mas esses números provavelmente aumentarão.