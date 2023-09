Polícia espanhola prende homem por agressão sexual a repórter em transmissão ao vivo

MADRI (Reuters) - A polícia da Espanha prendeu um homem por suposta agressão sexual a uma jornalista, depois que ele a tocou enquanto ela estava no ar, e as ações do homem provocaram indignação de ministros do governo.

O incidente ocorreu no momento em que a Espanha está envolvida em um debate sobre sexismo, desencadeado pelo escândalo envolvendo o beijo na boca dado pelo ex-presidente da federação espanhola de futebol, Luis Rubiales, na atleta vencedora da Copa do Mundo Jenni Hermoso.

A indignação causada pelo beijo se transformou em uma bola de neve, que gerou um momento similar ao #metoo, que se construiu durante anos em uma nação cada vez mais intolerante com atitudes machistas e de má conduta sexual.