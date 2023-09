Premiê do Japão substituirá ministros das Relações Exteriores e da Defesa, diz mídia

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, deverá substituir seus ministros das Relações Exteriores e da Defesa, informou a emissora pública NHK, na véspera de uma reforma ministerial planejada, em um momento em que o premiê busca aumentar sua popularidade em baixa.

A NHK informou nesta terça-feira que o ministro das Relações Exteriores, Yoshimasa Hayashi, será sucedido por Yoko Kamikawa, ex-ministra da Justiça que supervisionou a execução do líder da seita apocalíptica Aum Shinrikyo, que realizou um ataque mortal com gás sarin no metrô de Tóquio em 1995.

Kamikawa seria uma das cinco mulheres na formação do novo governo, disse a NHK, um recorde e um aumento em relação às duas atuais. No entanto, um relatório do Fórum Econômico Mundial que mede a paridade de gênero classificou o Japão em 125º lugar entre 146 países em 2023, com um desempenho particularmente ruim em termos de empoderamento político.