Presidente da Câmara dos Deputados dos EUA pede inquérito formal por impeachment de Biden

WASHINGTON (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, o republicano Kevin McCarthy, pediu nesta terça-feira a abertura de um inquérito formal sobre a possibilidade de um pedido de impeachment contra o presidente Joe Biden, incentivada pelos membros mais conservadores de seu partido -- uma medida que certamente dividirá ainda mais os parlamentares enquanto eles lutam para aprovar legislações a fim de evitar uma paralisação do governo.

"Estou instruindo nossos comitês da Câmara a abrirem um inquérito formal de impeachment contra o presidente Joe Biden", disse McCarthy aos repórteres.

Muitos no partido de McCarthy ficaram furiosos quando a Câmara, então controlada pelos democratas, votou pelo impeachment do ex-presidente Donald Trump duas vezes -- em 2019 e 2021 -- embora ele tenha sido absolvido em ambos os casos no Senado.