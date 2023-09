Putin sinaliza que espera guerra longa na Ucrânia e vê "podridão" na política dos EUA

Mas ele disse que Kiev usaria qualquer cessação das hostilidades "para reabastecer seus recursos e restaurar a capacidade de combate de suas Forças Armadas".

Putin disse que muitos mediadores em potencial lhe perguntaram se a Rússia estava pronta para parar de lutar, mas afirmou que a Rússia dificilmente poderia fazer isso quando está enfrentando uma contraofensiva ucraniana.

Para que houvesse qualquer chance de conversações, disse Putin, a Ucrânia teria primeiro que cancelar sua proibição legal autoimposta de conversações de paz e explicar o que quer.

"Então veremos", declarou Putin.

A Rússia controla cerca de 18% do território ucraniano, incluindo a Crimeia, que anexou em 2014, e uma faixa do leste e do sul da Ucrânia, que tomou depois de invadir a Ucrânia em 24 de fevereiro do ano passado, no que chamou de operação militar especial.

A guerra provocou devastação nas cidades e no campo, e matou ou feriu centenas de milhares de combatentes e civis.