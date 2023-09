Suprema Corte de Israel ouve argumentos em confronto sobre restrições judiciais

Por Maayan Lubell

JERUSALÉM (Reuters) - A Suprema Corte de Israel ouviu argumentos nesta terça-feira contra uma proposta do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para restringir os poderes do tribunal, parte de uma reforma judicial que dividiu a nação, provocou meses de protestos e preocupou os aliados de Israel.

Os 15 juízes do tribunal estavam ouvindo as contestações de grupos de vigilância contra uma emenda aprovada em julho que encerra a capacidade da Suprema Corte de anular algumas decisões do governo quando as considera "irracionais".