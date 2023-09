Agência holandesa quer explicação da Apple sobre radiação em iPhone 12

"Os Países Baixos atribuem tanta importância como a França à utilização segura dos telefones celulares. Os telefones celulares devem cumprir as normas europeias."

A agência reguladora de redes da Alemanha, a BNetzA, disse que poderia iniciar procedimentos semelhantes e que estava em contato próximo com as autoridades francesas, enquanto o grupo de consumidores OCU, da Espanha instou autoridades locais a suspender as vendas do iPhone 12.

A Apple disse em comunicado que o iPhone 12, lançado em 2020, foi certificado por vários órgãos internacionais como compatível com os padrões globais de radiação, que forneceu vários resultados de laboratórios da Apple e de terceiros comprovando a conformidade do telefone com as exigências da agência francesa. Afirmou ainda que estava contestando as conclusões do órgão regulador.

(Reportagem de Toby Sterling e Benoit Van Overstraeten)