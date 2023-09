Armênia diz que Azerbaijão responde a propostas de paz, mas ainda há grandes diferenças

Os dois países faziam parte da União Soviética e, desde o seu colapso, travaram duas guerras nos últimos 30 anos por causa de Nagorno-Karabakh, uma região reconhecida internacionalmente como parte do Azerbaijão, mas administrada por autoridades de etnia armênia.

As tensões voltaram a aumentar neste mês, com cada lado acusando o outro de estar aumentando suas tropas.

A agência de notícias russa Tass informou que Mirzoyan disse que os líderes dos dois países planejavam se reunir na Espanha em outubro, embora ele parecesse estar se referindo a uma ideia para uma reunião assim que foi lançada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, quando ele os recebeu em julho.

O Azerbaijão não fez nenhum comentário imediato sobre suas últimas propostas ou sobre a possível reunião.

Apesar das tensões, os dois lados parecem estar fazendo algum progresso na liberação de estradas para Karabakh e na obtenção de mais suprimentos para seus residentes, atingidos pela escassez de alimentos depois que o Azerbaijão restringiu o acesso nos últimos nove meses para impedir o que disse ser contrabando de armas.

O ministro das Relações Exteriores do Azerbaijão disse na quarta-feira que dois comboios de ajuda humanitária para Karabakh poderiam partir "dentro de horas" -- um da Armênia e outro de seu próprio território -- se uma estrada do lado do Azerbaijão fosse desbloqueada.