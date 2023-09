Bebê morre afogado durante operação de resgate de imigrantes em ilha italiana

Lampedusa, o ponto mais meridional da Itália e o primeiro porto de escala para as pessoas que atravessam o Mediterrâneo, tem sido há muito tempo um ponto crítico na crise migratória europeia.

Na terça-feira, imagens mostraram filas de barcos frágeis, lotados de imigrantes, todos esperando para atracar no porto de Lampedusa, enquanto o número diário de chegadas atingia um novo máximo.

O promotor Giovanni Di Leo disse que 112 embarcações chegaram na terça-feira, transportando mais de 5.000 imigrantes, superando em muito o recorde anterior de 63 barcos registrados em um dia no mês passado. Entretanto, os desembarques de imigrantes continuaram, com cerca de 1.300 novas pessoas na manhã desta quarta-feira.

"Estamos todos cansados ??e exaustos, tanto fisicamente como psicologicamente, a situação está se tornando incontrolável e insustentável", disse o prefeito de Lampedusa, Filippo Mannino, à agência de notícias Adnkronos nesta quarta-feira.

Os imigrantes que chegam a Lampedusa são regularmente transferidos para a Sicília a fim de aliviar a superlotação, mas quando as chegadas aumentam, isso não ocorre com a rapidez necessária.

No geral, cerca de 118.500 imigrantes de barco chegaram à Itália desde o início do ano, de acordo com dados do Ministério do Interior atualizados pela última vez na manhã de terça-feira.