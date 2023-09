Brasileiro foragido na Pensilvânia é recapturado após busca de semanas

(Reuters) - Um brasileiro condenado por homicídio que escapou de uma prisão no Estado norte-americano da Pensilvânia no mês passado foi recapturado nesta quarta-feira após enfrentar uma busca crescente durante semanas e enervar moradores dos subúrbios a oeste da Filadélfia, disse a polícia do Estado nas redes sociais.

Danilo Cavalcante, de 34 anos, escapou da prisão do condado de Chester, cerca de 50 quilômetros a oeste da Filadélfia, em 31 de agosto, escalando entre duas paredes que formavam um corredor estreito no pátio da prisão e subindo no telhado.

As autoridades realizarão uma coletiva de imprensa para falar sobre a captura, disse a polícia estadual em uma publicação na plataforma X, antes conhecida como Twitter.