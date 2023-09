China concorda com rara visita de enviado do Vaticano para negociações sobre Ucrânia

PEQUIM (Reuters) - O Ministério das Relações Exteriores da China disse nesta quarta-feira que o enviado do Vaticano, cardeal Matteo Zuppi, visitará a China para conversações sobre a resolução do conflito na Ucrânia, apesar da falta de relações bilaterais formais entre Pequim e a Santa Sé.

Li Hui, enviado especial da China para assuntos eurasiáticos, se reunirá com Zuppi, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, em uma coletiva de imprensa.

"Sobre a questão da Ucrânia, a China sempre se comprometeu a promover conversações de paz", afirmou Mao. "Estamos prontos para trabalhar com todas as partes e continuar a desempenhar um papel construtivo na promoção da redução das tensões e do esfriamento da situação."