China e Venezuela assinam acordos sobre economia, comércio e turismo

Xi também observou que no próximo ano será comemorado o 50º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e a Venezuela.

Os dois países também assinaram acordos sobre economia e comércio, ciência e tecnologia, aviação civil e aeroespacial.

A Venezuela disse que apoia ativamente a Iniciativa Cinturão e Rota da China para impulsionar a infraestrutura do comércio global, disse a mídia estatal chinesa, referindo-se à próxima conferência na China no mês que vem. A China afirmou ter assinado acordos de cooperação da Iniciativa Cinturão e Rota com mais de 150 países e mais de 30 organizações internacionais.

Maduro disse que a Venezuela também está disposta a se comunicar e cooperar estreitamente com a China em estruturas multilaterais, como o Brics e as Nações Unidas.

