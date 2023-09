Congresso mexicano realiza audiência sobre OVNIs com supostos corpos "alienígenas"

(Corrige a grafia do primeiro nome de Jaime Maussan no segundo parágrafo)

CIDADE DO MÉXICO (Reuters) - Parlamentares mexicanos ouviram depoimentos de que “não estamos sozinhos” no universo e viram supostos restos mortais de seres não-humanos em uma audiência extraordinária que marcou o primeiro evento parlamentar do país latino-americano sobre OVNIs.

Na audiência de terça-feira sobre FANI, sigla em espanhol para o que hoje é normalmente chamado de Fenômenos Anômalos Não Identificados (UAP, na sigla em inglês), foram mostrados aos políticos dois artefatos que o jornalista mexicano e entusiasta de OVNIs de longa data Jamie Maussan afirmou serem cadáveres de extraterrestres.