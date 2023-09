Democratas zombam de impeachment de Biden, mas haverá impacto na corrida eleitoral de 2024

Os democratas estão tentando ridicularizar a decisão do presidente republicano da Câmara dos Deputados, Kevin McCarthy, de iniciar o inquérito, chamando-o de "absurdo", "uma piada" e um "objeto novo e brilhante para distrair o público do fato de que o Partido Republicano pode nem sequer aprovar projetos de lei para financiar o governo".

Mas o inquérito pode lançar uma longa sombra sobre a campanha presidencial de 2024, enquanto Biden concorre à reeleição – mesmo que o processo não consiga apresentar qualquer prova concreta de irregularidade. O impeachment promete atrair grande atenção da mídia, especialmente dos meios de comunicação conservadores, e desviar a atenção das mensagens da campanha de Biden para 2024 sobre a economia e outras questões.

Durante anos, os republicanos têm acusado Biden de lucrar enquanto era o vice-presidente de Barack Obama, entre 2009 e 2017, com os empreendimentos comerciais estrangeiros de seu filho Hunter Biden. O inquérito de impeachment provavelmente se concentrará no trabalho de Hunter Biden como consultor naquela época, embora os republicanos até agora não tenham fornecido evidências de irregularidades por parte do presidente.

A Casa Branca nega qualquer impropriedade, chamando o movimento pelo impeachment de “política extrema no seu pior”.

A Constituição dos EUA autoriza o Congresso a acusar funcionários federais, incluindo o presidente, por traição, suborno e "outros crimes graves e contravenções". Um presidente pode ser destituído do cargo se a Câmara aprovar artigos de impeachment por maioria simples e o Senado aprovar por maioria de dois terços a condenação, após a realização de um julgamento.

Embora os republicanos controlem a Câmara, os democratas detêm a maioria no Senado, tornando altamente improvável uma condenação.