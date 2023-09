Depois atuação intensa na política republicana, Mitt Romney vai se aposentar do Senado dos EUA

Filho de um ex-governador de Michigan e executivo da indústria automobilística, Romney tornou-se um multimilionário no negócio de private equity e foi governador de Massachusetts antes de concorrer e perder contra o ex-presidente Barack Obama como candidato presidencial do Partido Republicano em 2012.

Como senador dos EUA desde 2019, ele tem sido um crítico ferrenho do presidente democrata Joe Biden, embora esteja disposto a trabalhar com a Casa Branca e os democratas em questões como infraestrutura e controle de armas.

Mas, nos círculos republicanos, Romney se destacou como um dos raros críticos de Trump, e votou pela condenação do ex-presidente em dois julgamentos de impeachment no Senado.

Com Trump dominando o campo presidencial republicano em 2024, Romney tem enfrentado fortes ventos contrários em casa, o Estado de Utah, solidamente republicano. Uma pesquisa do Deseret News em junho mostrou que 47% dos republicanos afirmaram que Trump os representa melhor, em comparação com os 39% que favoreceram Romney.

A decisão de Romney de se aposentar efetivamente entrega sua cadeira no Senado de Utah a um sucessor republicano que poderia estar mais alinhado com Trump e com a política conservadora linha-dura do outro senador norte-americano do Estado, Mike Lee.

