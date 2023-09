EUA negam que melhora de laços com Vietnã seja medida de "guerra fria" com China

Na segunda-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, pediu aos EUA que "abandonem a hegemonia e o pensamento da Guerra Fria", em sua resposta à atualização da relação entre Vietnã e EUA.

"Exigimos que os Estados Unidos, ao lidar com as relações com os países asiáticos, respeitem a aspiração comum dos países regionais à estabilidade, à cooperação e ao desenvolvimento, e respeitem as normas básicas das relações internacionais", disse Ning.

Rapp-Hooper disse que a parceria atualizada com o Vietnã é dinâmica, aberta e inclusiva, e que tem como objetivo apoiar o Vietnã e suas aspirações tecnológicas, econômicas e de desenvolvimento.

"Esse relacionamento não tem a ver com mais ninguém", disse ela.

"Trata-se de nossos dois países e do valor intrínseco que esse relacionamento tem em termos de nossa prosperidade compartilhada, nossa segurança compartilhada, nossos interesses compartilhados em um Indo-Pacífico livre e aberto, em um Mar do Sul da China livre e aberto."

Os EUA e a China são os maiores parceiros comerciais do Vietnã. Há anos, o Vietnã e a China estão envolvidos em uma disputa sobre o trecho marítimo potencialmente rico em energia, chamado de Mar do Leste pelo Vietnã.