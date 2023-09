Filho de Biden processa ex-assessor de Trump por vazar dados de laptop

Por Kanishka Singh

WASHINGTON (Reuters) - Os advogados de Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, entraram com uma ação na quarta-feira contra um assessor na Casa Branca do ex-presidente Donald Trump, pelo suposto papel dele na publicação de e-mails e imagens embaraçosas.

O processo acusa Garrett Ziegler, ex-assessor do conselheiro comercial de Trump, Peter Navarro, de violar as leis de fraude informática e acesso a dados da Califórnia. Os advogados exigem um julgamento com júri. A queixa de 14 páginas foi apresentada em um tribunal federal da Califórnia.