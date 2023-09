Lei climática de Biden reduzirá emissões dos EUA em 35% a 43% até 2030, diz relatório

As emissões anuais de dióxido de carbono dos EUA devem cair para uma média de 3.300 toneladas em 2035, abaixo das 4.100 toneladas projetadas sem a IRA - equivalente ao fechamento de 214 usinas elétricas movidas a carvão - e abaixo das 6.130 toneladas em 2005, segundo o relatório.

O relatório mostrou que a EPA "impulsionou a ação climática nos Estados Unidos", disse John Podesta, consultor sênior da Casa Branca para energia limpa.

O documento projetou que as emissões de CO2 da produção de eletricidade em 2030 diminuiriam de 49% a 83% em relação aos níveis de 2005, em grande parte devido ao maior uso de energia solar e eólica.

Até 2035, as emissões de CO2 da eletricidade serão, em média, a metade do que seriam no cenário "sem IRA", mostraram os modelos.

A modelagem não inclui o impacto de um plano contestado anunciado pela EPA em julho para reduzir as emissões das usinas elétricas dos EUA por meio do uso em larga escala da captura de carbono e hidrogênio verde.

