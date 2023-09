Lula diz estar "muito satisfeito" com nova montagem do governo após posse de ministros do centrão

Os deputados federais André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) foram empossados como novos ministros do Esporte e de Portos e Aeroportos, respectivamente, oficializando a entrada de mais dois partidos do centrão no governo.

Lula também deu posse a Márcio França, do PSB, no novo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, criado para encaixar o ex-governador de São Paulo, que ocupava até então a pasta de Portos e Aeroportos.

Ao contrário de outras posses de ministros, não houve uma cerimônia no Palácio do Planalto aberta a convidados e à imprensa.

As mudanças no ministério devem ajudar Lula a aprovar sua agenda econômica, incluindo medidas de arrecadação enviadas pelo Ministério da Fazenda, segundo analistas políticos, mas o presidente ainda enfrentará uma batalha difícil para fazer com que o Congresso aprove emendas constitucionais ou pautas de esquerda, disseram.

"Para os investidores, é o melhor dos dois mundos, um governo forte o suficiente para evitar revezes no Congresso, mas não forte o suficiente para aprovar uma legislação vista como prejudicial ou antiempresarial", disse Mario Sergio Lima, analista sênior da Medley Global Advisors.

Apesar de agora contarem com ministros na Esplanada, PP e Republicanos -- que apoiaram o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro e estiveram com ele na eleição do ano passado contra Lula --, deixaram claro que não farão parte da base governista.