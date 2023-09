Moraes diz que 8 de janeiro não foi "domingo no parque" e vota por condenar 1º réu a 17 anos de prisão

O ministro Nunes Marques, segundo a votar, abriu divergência parcial em relação a Moraes e votou para absolver Aécio Pereira dos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado.

Por crimes mais leves, condenou Aécio Pereira a um total de dois anos e 6 meses de reclusão, em regime de cumprimento de pena inicialmente aberto.

VOTO CONTUNDENTE

Em um voto contundente, Moraes fez uma detalhada reconstituição dos atos que culminaram na invasão e depredação do Palácio do Planalto e dos edifícios do Congresso Nacional e do STF por apoiadores de Bolsonaro que pretendiam reverter o resultado da eleição do ano passado vencida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Moraes rebateu, com ironia, alegações que buscavam minimizar a participação do réu e dos demais presentes aos atos, que geraram prejuízo estimado em pelo menos 30 milhões de reais. Centenas de pessoas foram presas devido aos ataques.

"Às vezes, o terraplanismo e o negacionismo de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo no parque. Então as pessoas vieram, pegaram um tíquete, entraram numa fila, assim como fazem no Hopi Hari, na Disney. 'Agora vamos invadir o Supremo, agora o Palácio do Planalto. Agora vamos orar na cadeira do presidente do Senado", afirmou.