Novo ministério do Japão reflete foco do primeiro-ministro em gênero e defesa

Por Sakura Murakami

TÓQUIO (Reuters) - O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, escolheu uma mulher como ministra das Relações Exteriores e nomeou como ministro da Defesa um político que trabalhou para construir laços com Taiwan na nova formação do gabinete nesta quarta-feira.

As escolhas, entre 11 novos rostos e cinco mulheres, destacam o foco na igualdade de gênero e uma linha mais forte na defesa, à medida que Kishida luta contra a queda nos índices de popularidade, com seu mandato como líder do governista Partido Liberal Democrata previsto para terminar no próximo ano.