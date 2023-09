Novo ministro diz que pretende trabalhar pela não privatização do porto de Santos

BRASÍLIA (Reuters) - O novo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse nesta quarta-feira que o desejo da pasta sob sua gestão será trabalhar pela não privatização do porto de Santos, destacando que o local é rentável.

"O porto de Santos, o nosso desejo é de trabalhar pela não privatização, mas vamos dialogar com o setor produtivo. Decisão portuária de privatização é uma decisão de governo", disse o ministro a jornalistas após tomar posse no cargo.

Ele destacou que o porto tem quase 3 bilhões de reais em caixa e que vai liderar a maior obra do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), a construção do túnel Santos-Guarujá.