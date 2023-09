Número de mortos por tempestade na Líbia deve aumentar à medida que corpos chegam à costa

Em um hospital, dezenas de corpos enrolados em cobertores foram colocados no chão dos corredores ou do lado de fora, na calçada, para que os moradores tentassem identificá-los.

Mustafa Salem disse que toda a sua família morava perto do vale do rio, em frente a uma mesquita. Eles estavam dormindo quando a enchente ocorreu, e ninguém foi encontrado vivo.

"Somos todos vizinhos. Perdemos 30 pessoas até agora, 30 membros da mesma família", disse ele à Reuters. "Não encontramos ninguém."

Enquanto a Reuters estava na estrada para retornar à cidade na quarta-feira, comboios de ajuda e caminhões carregando escavadeiras podiam ser vistos entrando.

Fotografias de satélite da cidade, tiradas antes e depois do desastre, mostraram que o que era um estreito canal de água que atravessava o centro da cidade era agora uma cicatriz larga, com todos os prédios que ficavam ao longo dele desaparecidos. Danos extensos, com prédios faltando, também eram claramente visíveis em outras partes da cidade.

As operações de resgate são complicadas devido às profundas fraturas políticas no país de 7 milhões de habitantes, que ainda não conseguiu reconstruir um governo central forte desde o levante apoiado pela aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) que derrubou Muammar Gaddafi em 2011.