PF faz pedido de cooperação aos EUA para aprofundar investigações que envolvem Bolsonaro

Segundo o portal de notícias G1, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que o pedido de cooperação foi enviado na terça-feira.

Uma segunda fonte da PF, essa do alto escalão da corporação, disse que agentes norte-americanos já vêm colaborando informalmente nas investigações que envolvem Bolsonaro em uma fase inicial, chamada exploratória. Com a formalização do pedido de cooperação a partir dos elementos colhidos na fase exploratória, os dois países passam a atuar oficialmente em parceria, permitindo que a investigação conjunta seja usada judicialmente.

Por ora, a colaboração do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro tem efeito jurídico nulo, sendo necessário confirmar as declarações e elementos que ele apresentou com diligências complementares. Segundo essa segunda fonte, pode se levar de três a seis meses para o Brasil receber documentos dos investigadores dos EUA.

Um dos fatos que deve ser explorado nas investigações é que Bolsonaro e o próprio Cid tiveram seus sigilos bancários quebrados no Brasil e no exterior por ordem do ministro do STF Alexandre de Moraes no mês passado.

Procuradas, as defesas de Bolsonaro e Cid não responderam a pedidos de comentário. Cid foi solto da prisão na semana passada, por ordem de Moraes, após a colaboração com a PF. Ele estava detido desde maio.

Três frentes

Segundo uma terceira fonte da PF, Cid já prestou três depoimentos e em breve deve falar novamente à corporação. São três principais frentes que o ex-auxiliar de Bolsonaro tem cooperado: o caso envolvendo a suposta adulteração de cartões de vacinas do ex-presidente e de pessoas próximas, pelo qual fora preso; o caso da suposta apropriação ilegal de presentes recebidos de autoridades estrangeiras por Bolsonaro; e as articulações para suposta tentativa de um golpe de Estado que culminaram nos ataques às sedes dos Poderes em 8 de janeiro.