Polícia argentina fecha livraria nazista e antissemita

BUENOS AIRES (Reuters) - Autoridades argentinas fizeram uma operação para fechar uma livraria que vende publicações com conteúdo nazista e antissemita online, anunciou a polícia da capital Buenos Aires nesta quarta-feira, após uma investigação de dois anos promovida por um grupo judeu.

O estabelecimento Libreria Argentina vendia livros com imagens de suásticas, cruzes de ferro e a águia imperial do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, comumente conhecido como partido nazista, assim como textos de propaganda nazista.

“Estamos chocados com a profusão do material”, disse Marcos Cohen, da Delegação das Associações Israelitas Argentinas, o grupo judeu que atua como demandante no processo. “Não me lembro de nada parecido ter sido encontrado antes.”