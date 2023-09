Presidente da Câmara dos Deputados dos EUA enfrenta ameaça de extremistas de seu partido

"Não podemos usar o impeachment como arma política contra todos os presidentes", disse o deputado republicano Don Bacon, em um comunicado.

Mas mesmo após o anúncio, o deputado conservador Matt Gaetz levantou novamente a possibilidade de destituir McCarthy através dos termos do acordo que ele fez para se tornar presidente da Câmara, fornecendo a qualquer membro o poder de pedir uma votação para sua destituição.

Gaetz disse que McCarthy poderá enfrentar múltiplas votações em moções para "desocupar a cadeira" por não cumprir um acordo secreto que lhe permitiu se tornar presidente da Câmara em janeiro.

"O caminho a seguir para a Câmara dos Deputados é levar você ao cumprimento imediato ou removê-lo", disse Gaetz em um discurso dirigido diretamente a McCarthy.

À medida que o Congresso se aproxima do prazo para evitar uma paralisação do governo, os republicanos extremistas da Câmara pressionam McCarthy a evitar qualquer medida provisória de gastos de curto prazo para manter as agências federais em funcionamento que não inclua disposições de segurança fronteiriça e outras prioridades conservadoras.

Gaetz citou uma longa lista de medidas que disse que McCarthy não conseguiu apresentar, incluindo um orçamento equilibrado, limites de mandato, a divulgação completa dos vídeos do ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 e uma intimação do filho de Biden, Hunter Biden.