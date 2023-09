Presidente eleito da Guatemala suspende participação em transição

Arévalo disse que sua participação na transição será retomada assim que as "condições institucionais (e) políticas necessárias forem restabelecidas".

Mais cedo na terça-feira, a Organização dos Estados Americanos (OEA) disse estar "extremamente preocupada" com as operações, que, segundo ela, envolveram a abertura de pacotes eleitorais e violaram a lei eleitoral guatemalteca.

"Essas ações constituem mais uma prova de que o Ministério Público... vem intensificando uma estratégia de questionar o processo eleitoral e intimidar as autoridades eleitorais, o pessoal eleitoral e as milhares de pessoas que... realizaram dois dias de votação pacífica e transparente", disse a OEA em um comunicado.

Em uma declaração, o governo do presidente da Guatemala, Alejandro Giammattei, que está de saída do cargo, disse que respeitava a decisão de Arévalo, mas não concordava com ela, porque foi tomada como resultado de ações fora do Poder Executivo, "que não interferem no processo que foi desenvolvido até o momento".

"Reiteramos nossa firme disposição de retomar imediatamente o processo de transição assim que as autoridades eleitas o solicitarem", acrescentou o governo.

Arévalo, que fez campanha com promessas de combater a corrupção, venceu de forma retumbante o segundo turno da eleição realizado em 20 de agosto. Os promotores ameaçaram impedir a participação de seu partido, Semilla, na eleição, o que provocou protestos internacionais.