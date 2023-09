Problemas anteriores ??de cidade inundada na Líbia se aprofundam com novo desastre

FACÇÕES E CORRUPÇÃO

Os governos estrangeiros reconhecem o Governo de Unidade Nacional em Trípoli, mas não a administração do leste que escolheu o parlamento nacional da Líbia em Benghazi.

Embora muitos governos tenham contatos oficiais com Khalifa Haftar, chefe do Exército Nacional Líbio, que controla Derna, e com o parlamento do leste, as divisões da Líbia significam que existem camadas rivais de autoridades quando se trata de negociações ao nível nacional, inclusive quando se envia ajuda.

Mas as facções do leste há muito tempo se queixam de que não recebem uma parte justa da riqueza petrolífera da Líbia. Embora o governo de Trípoli tenha utilizado fundos estatais para fazer alguma reconstrução, há poucas evidências de desenvolvimento no leste.

O Comitê das Altas Finanças, criado este ano com membros de todas as divisões políticas, destina-se a garantir que a riqueza seja distribuída de forma justa. Mas muitos cidadãos líbios dizem que a corrupção impedirá a divisão da riqueza.