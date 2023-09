Putin e líder norte-coreano Kim discutem questões militares, guerra na Ucrânia e satélites

MÍSSEIS BALÍSTICOS

Enquanto Kim atravessava as florestas da Rússia de trem, a Coreia do Norte lançou dois mísseis balísticos de curto alcance de uma área próxima à capital, Pyongyang, para o mar ao largo de sua costa leste.

Foi o primeiro lançamento desse tipo feito pela Coreia do Norte enquanto Kim estava no exterior, segundo analistas, demonstrando um nível maior de delegação e sistemas de controle mais refinados para os programas nucleares e de mísseis do país.

Kim havia feito apenas sete viagens ao exterior em seus 12 anos no poder, todas em 2018 e 2019. Ele também atravessou brevemente a fronteira intercoreana duas vezes.

A composição da delegação de Kim à Rússia, com a presença do diretor do Departamento da Indústria de Munições, Jo Chun Ryong, sugeriu uma agenda com grande ênfase na cooperação do setor de defesa, disseram os analistas.

"Na Coreia, há um provérbio que diz: boas roupas são aquelas que são novas, mas os velhos amigos são os melhores amigos. E nosso povo diz: um velho amigo é melhor do que dois novos", disse Putin a Kim.