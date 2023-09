Três manifestantes são feridos após tiros dispersarem protestos contra o governo na Síria

A legenda identificava o prédio como sede local do partido Ba'ath e dizia que os manifestantes tentavam fechá-lo. Eles forçaram temporariamente o seu fechamento em agosto.

O Sweida24 disse que os três feridos estavam sendo tratados em hospitais.

Um conflito eclodiu na Síria em 2011, com manifestações contra Assad no sul do país, e rapidamente se transformou em uma guerra civil que deixou centenas de milhares de mortos e deslocou milhões de pessoas.

Assad recapturou a maior parte do país com a ajuda dos seus aliados Rússia e Irã. Mesmo com as linhas da frente mais calmas, a economia do país continua em frangalhos e as suas necessidades humanitárias dispararam.

Ainda assim, críticas abertas ao governo eram extremamente raras nas áreas controladas por Assad até a decisão do governo de suspender os subsídios aos combustíveis no mês passado, provocando novos protestos concentrados em Sweida.

(Por Maya Gebeily em Beirute e Suleiman al-Khalidi em Amman)