Bolsonaro diz que deve receber alta hospitalar na sexta

"Está tudo bem", contou ele à Reuters no final da quarta-feira em uma troca de mensagens.

Bolsonaro vem respondendo bem as cirurgias e iniciou dieta líquida e fria na quarta. No entanto, o ex-presidente deve deixar o hospital com algumas restrições. Ele está sendo orientado pelos médicos para não pegar nenhum voo nesta semana.

"Só vou poder decolar na semana que vem. O médico me proibiu de entrar em avião porque pode ter hemorragia, mas depois, vida normal", acrescentou.

Bolsonaro deve passar por mais uma cirurgia até o final deste ano para correção das alças intestinais, como consequência da facada que levou durante um evento de campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG), em 2018.

Desde 2018, Bolsonaro realizou ao menos seis cirurgias, algumas delas diretamente ligadas à facada que levou no abdômen.