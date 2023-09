Câmara aprova texto-base de minirreforma eleitoral

SÃO PAULO (Reuters) - A Câmara dos Deputados aprovou na noite de quarta-feira a proposta de minirreforma eleitoral que altera, entre outros pontos, normas de prestação de contas e para as candidaturas femininas e que permite o uso de recursos públicos para o pagamento de despesas pessoais dos candidatos e para compra e aluguel de veículos, embarcações e aeronaves.

Além disso, o texto estabelece que os recursos do Fundo Partidário poderão ser usados para pagar a segurança dos candidatos entre a convenção partidária e o segundo turno das eleições e proíbe o bloqueio judicial ou penhora dos recursos do Fundo Partidário e do Fundo de Financiamento de Campanhas.

De acordo com a Agência Câmara Notícias, a votação deve ser retomada nesta quinta para análise de destaques que podem alterar o teor do texto. A minirreforma precisa ser aprovada pelo Congresso até o dia 6 de outubro para que as novas regras sejam aplicadas nas eleições municipais do ano que vem.