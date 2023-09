Casa de Fernando Haddad sofre invasão enquanto ministro estava na residência

BRASÍLIA (Reuters) - A casa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em São Paulo, sofreu uma tentativa de invasão na madrugada desta quinta-feira, quando o titular da área econômica se encontrava na residência, informou o ministério da Fazenda.

A pasta afirmou em nota que quatro homens entraram no quintal da casa, mas o interior da residência não foi invadido e nada foi furtado.

“Os suspeitos ainda não foram identificados, mas as câmeras de vigilância do imóvel, na Zona Sul de São Paulo, registraram a invasão e as imagens já foram entregues à Polícia Federal”, disse.