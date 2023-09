China mira cidadãos britânicos em posições-chave, diz Reino Unido

"Os esquemas de recrutamento chineses têm tentado cooptar cidadãos britânicos e aliados em posições-chave e com conhecimento e experiência sensíveis", disse o governo.

Há uma ansiedade crescente sobre a atividade chinesa no Reino Unido, exacerbada desde que foi revelado no fim de semana que um pesquisador parlamentar foi preso em março sob suspeita de espionagem para a China.

A prisão do jovem pesquisador, que negou ser um espião, levou a pedidos de membros do Parlamento britânico por uma postura mais rígida. O Ministério das Relações Exteriores da China chamou as alegações de espionagem de "totalmente infundadas".

O Comitê de Inteligência e Segurança afirmou que Pequim havia penetrado com sucesso em todos os setores da economia britânica e que os ministros haviam sido muito lentos para lidar com a ameaça.

No ano passado, o serviço de inteligência doméstica, MI5, emitiu um raro alerta de segurança, avisando os membros do Parlamento que um suposto espião chinês estava "envolvido em atividades de interferência política" no Reino Unido.

Esta semana, um jornal também noticiou que o MI5 havia alertado o partido governista de que dois possíveis candidatos a parlamentares eram espiões chineses.