Comissão da Nasa defende em relatório mais pesquisas sobre Ovnis

A comissão, composta por especialistas em campos científicos que vão da física à astrobiologia, montou o relatório após uma primeira reunião pública em junho deste ano.

A Nasa disse que o novo diretor de pesquisa de OVNIs cuidará de “comunicações centralizadas, recursos e capacidades analíticas de dados para estabelecer um banco de dados robusto para a avaliação de futuros Ovnis”.

"A Nasa tem uma variedade de ativos planejados e atuais de observação na Terra e no espaço, junto com um extenso arquivo de dados históricos e atuais, que deveriam ser diretamente utilizados para o entendimento dos UAP", afirma o relatório.

"Embora a frota de satélites de observação da Terra normalmente não seja equipada com a resolução necessária para se detectar objetos relativamente pequenos como os UAP, os sensores estado da arte deles podem ser diretamente utilizados para investigação das condições terrestres, oceânicas e atmosféricas que coincidam com UAPs inicialmente detectados por outros métodos. Portanto, os ativos da Nasa podem ter um papel vital ao diretamente determinarem se fatores ambientais específicos estão associados com certos comportamentos ou ocorrências de UAPs", segundo o documento.

O governo norte-americano nos últimos anos fez uma série de revelações de informações que reuniu sobre um assunto que antes era tratado com sigilo.

O relatório chama os UAP de "um dos maiores mistérios de nosso planeta".