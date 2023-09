El Niño têm 95% de chance de continuar entre janeiro e março de 2024, diz centro de meteorologista dos EUA

O fenômeno natural já está provocando calamidades em todo o mundo, e os riscos são maiores para os mercados emergentes, mais expostos a oscilações nos preços dos alimentos e da energia.

"À medida que o El Niño se fortalece, há uma boa probabilidade de que tenha um impacto na próxima estação de crescimento das áreas de produção agrícola do Hemisfério Sul", disse Chris Hyde, meteorologista da empresa de tecnologia espacial Maxar.

"Isso inclui as colheitas na África do Sul, Sudeste Asiático, Austrália e Brasil, onde o clima é normalmente mais seco e mais quente do que o normal."

Na terça-feira, o departamento de meteorologia da Austrália disse que os indicadores do El Niño haviam se fortalecido e que o evento climático provavelmente se desenvolverá entre setembro e novembro, trazendo condições mais quentes e secas para a Austrália.

"Apesar da amplitude média do conjunto ser praticamente a mesma do mês passado, o horizonte de previsão mais curto significa que as chances de pelo menos um El Niño 'forte' aumentaram para 71%", disse o CPC.

Em julho, a Organização Meteorológica Mundial alertou que as temperaturas devem subir ainda mais em grande parte do mundo depois que o El Niño surgiu no Pacífico tropical pela primeira vez em sete anos.