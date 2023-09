Estudo preliminar mostra que células pulmonares dos próprios pacientes podem reparar danos do enfisema

Médicos usaram uma pequena escova para coletar as chamadas células progenitoras P63+ das vias aéreas em 17 pacientes com enfisema.

"As células progenitoras P63+ são conhecidas pela sua capacidade de regenerar os tecidos das vias respiratórias, e anteriormente nós e outros cientistas demonstramos em experiências com animais que podem reparar o tecido epitelial danificado nos alvéolos -- os pequenos sacos de ar nos pulmões que desempenham um papel crucial na troca de gases entre o ar inspirado e o suprimento de sangue aos pulmões", disse o líder do estudo, Wei Zuo, da Escola de Medicina da Universidade de Tongji e da Regend Therapeutics, na China, em um comunicado.

A equipe de Zuo clonou as células progenitoras para criar milhões de outras e depois as transplantou de volta aos pulmões dos pacientes para reparar o tecido pulmonar danificado. Doze semanas depois, a capacidade do corpo de transferir oxigênio dos sacos de ar nos pulmões para os glóbulos vermelhos nos vasos sanguíneos dos pulmões aumentou em média para 40%, a partir de uma linha de base de 30%, descobriram os pesquisadores.

O benefício ainda estava presente às 24 semanas, relataram.

“Descobrimos que o transplante de células progenitoras P63+ não só melhorou a função pulmonar dos pacientes com DPOC, mas também aliviou os sintomas, como falta de ar, perda de capacidade de exercício e tosse persistente”, disse Zuo.

Aproximadamente um terço dos participantes do estudo tinha DPOC grave e mais da metade tinha DPOC extremamente grave, disse Zuo. Os danos pulmonares na DPOC são normalmente permanentes, mas o tratamento reparou os danos em dois participantes com doença leve, acrescentou Zuo.