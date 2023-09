EUA estão divididos sobre investigação de impeachment de Biden na Câmara, diz Reuters/Ipsos

WASHINGTON (Reuters) - Os Estados Unidos estão divididos sobre a investigação, liderada pelos republicanos, do impeachment do presidente democrata Joe Biden, de acordo com uma pesquisa Reuters/Ipsos divulgada nesta quinta-feira, com uma pluralidade de norte-americanos apoiando a ideia.

Cerca de 41% dos entrevistados disseram apoiar a ideia do Congresso de abrir uma investigação de impeachment contra Biden, relacionada às alegações envolvendo seu filho Hunter Biden, enquanto 35% foram contra e 24% disseram não ter certeza.

A pesquisa online consultou 4.413 norte-americanos e foi realizada entre 8 e 14 de setembro, o que significa que alguns entrevistados responderam à pergunta antes que os republicanos na Câmara dos Deputados dissessem na terça-feira que iriam prosseguir com a investigação.