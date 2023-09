Governo Biden vai à Suprema Corte por suspensão de decisão que o impede de contatar plataformas sobre conteúdo enganoso

O governo classificou a decisão de sexta-feira do Tribunal de Recursos do 5º Circuito dos EUA, com sede em Nova Orleans, de "surpreendente", dizendo que a decisão interferiria na forma como a Casa Branca, o FBI e as autoridades de saúde abordam questões de interesse e segurança pública.

A corte do 5º Circuito suspendeu a sua ordem até 18 de setembro para que o governo pudesse solicitar a intervenção da Suprema Corte. O Departamento de Justiça pediu ao tribunal que suspendesse a ordem por ainda mais tempo, e disse que recorreria da decisão até 13 de outubro.

O juiz distrital Terry Doughty, de Louisiana, concluiu em julho que as autoridades dos EUA coagiram o Facebook, da Meta Platforms, o YouTube, da Alphabet e a X Corp, antigo Twitter, a suprimir publicações relacionadas à Covid-19 e às alegações de fraude no Eleições de 2020, vencidas por Biden, do Partido Democrata.

Essa decisão surgiu em uma ação judicial movida pelos procuradores-gerais estaduais republicanos de Missouri e Louisiana e por um grupo de usuários de redes sociais, e foi mantida na sexta-feira em uma decisão de um painel de três juízes do 5º Circuito.

O painel do 5º Circuito, composto por magistrados nomeados por presidentes republicanos, concordou que as autoridades provavelmente violaram a Primeira Emenda ao tentar suprimir milhões de publicações nas redes sociais feitas por cidadãos dos EUA.

(Reportagem de John Kruzel em Washington e Nate Raymond em Boston)