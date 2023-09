Ilha italiana está "em crise" com chegada de milhares de imigrantes, diz prefeito

"No entanto, agora chegamos a um ponto sem retorno e a ilha está em crise", disse ele.

"A Europa e o Estado italiano devem intervir imediatamente com uma operação de apoio rápido e uma transferência rápida de pessoas."

A ilha normalmente tem uma população de pouco mais de 6.000 habitantes.

As chegadas são um problema para o governo da primeira-ministra Giorgia Meloni, que assumiu o poder em outubro do ano passado com a promessa de reprimir a imigração.

Meloni disse em uma conferência em Budapeste que alguma imigração legal pode beneficiar a Europa economicamente, mas não pode ser uma solução para a crise demográfica do continente.

Em Bruxelas, a Comissão Europeia disse que estava em contato com o governo italiano para discutir a possibilidade de oferecer mais ajuda a Lampedusa.