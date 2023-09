Juiz dos EUA decide contra regulamentação de Biden para imigrantes

Por Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - Um juiz dos Estados Unidos decidiu na quarta-feira contra um programa que oferece alívio de deportação e autorizações de trabalho para imigrantes trazidos para o país ilegalmente quando crianças, conhecidos como "Dreamers", apesar de uma tentativa do governo do presidente Joe Biden de reforçar a posição do programa com um novo regulamento.

A decisão do juiz Andrew Hanen, do tribunal distrital sediado no Texas, representa um novo revés para o programa, chamado Ação Diferida para Chegadas na Infância (Daca, na sigla em inglês), e seus 579 mil inscritos e outros imigrantes que poderiam esperar ser aprovados.