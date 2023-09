Kremlin diz que tensões em Nagorno-Karabakh estão aumentando em meio a alerta de situação "crítica"

Ele disse que a Rússia permanecerá em contato com ambos os países e continuará sendo um garantidor confiável da segurança no Cáucaso do Sul. Moscou tem expressado irritação com os dois países nos últimos dias.

Nagorno-Karabakh é internacionalmente reconhecida como parte do Azerbaijão, mas é povoada majoritamente por armênios étnicos. Com o apoio de Yerevan, a região conquistou a independência de facto do Azerbaijão após uma longa guerra no início da década de 1990.

O Azerbaijão retomou grandes extensões de território dentro e ao redor de Nagorno-Karabakh em uma segunda guerra em 2020, deixando a região dependente de uma única estrada que a liga à Armênia. Essa estrada está fechada desde dezembro de 2022, causando escassez de alimentos, combustível e medicamentos.

A agência de notícias estatal armênia Armenpress citou nesta quinta-feira o primeiro-ministro Nikol Pashinyan dizendo que a situação humanitária dentro de Karabakh é desesperadora. Ele disse que um caminhão de ajuda russo que as autoridades de Nagorno-Karabakh permitiram entrar na região vindo do Azerbaijão na terça-feira não aliviou a crise.

(Por Reuters)