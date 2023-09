Três dedos e cabeça alongada: as novidades que o México trouxe sobre ETs

Suposto corpo de alienígena apresentado em sessão no Congresso Mexicano Imagem: Divulgação / Congresso Mexicano

Quais as novidades apresentadas

Pequenos e com cabeças alongadas. Os dois minúsculos "corpos", exibidos em caixas, têm três dedos em cada mão e cabeças alongadas. Maussan disse que eles foram recuperados no Peru, perto das antigas Linhas de Nazca, em 2017. Ele disse que os supostos restos mortais tinham cerca de 1.000 anos.

"Espécimes não humanos". Os espécimes não estavam relacionados com nenhum tipo de vida existente na Terra, disse o jornalista. "Esta é a primeira vez que a vida extraterrestre é apresentada desta forma e penso que há uma demonstração clara de que estamos lidando com espécimes não humanos que não estão relacionados com nenhuma outra espécie no nosso mundo e que qualquer instituição científica pode investigá-la", disse Maussan.

Não estamos sozinhos.

Jaime Maussan

DNA desconhecido. José de Jesus Zalce Benitez, diretor do Instituto Científico de Saúde da Marinha Mexicana, disse que raios X, reconstrução 3D e análise de DNA foram realizados nos restos mortais. "Posso afirmar que esses corpos não têm nenhuma relação com seres humanos", relatou.