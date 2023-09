PL do Combustível do Futuro propiciará R$250 bi em investimentos, diz Silveira

(Reuters) - O projeto de lei "Combustível do Futuro", apresentado pelo governo federal nesta quinta-feira, deverá viabilizar investimentos de 250 bilhões de reais, disse o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.

"Serão mais de 250 bilhões de reais em investimentos, isso é transição energética, é a verdadeira economia verde, é o Brasil liderando a transformação energética no mundo", afirmou Silveira, durante cerimônia de assinatura do texto no Palácio do Planalto.

O projeto, enviado ao Congresso Nacional, prevê iniciativas para descarbonização da matriz de transportes, com metas de redução das emissões de gases de efeito estufa do setor aéreo e estímulo ao uso e produção de biocombustíveis.